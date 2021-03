Triste nouvelle pour Sidiki Diabaté: sa Mercedes Class G partie en fumée sous ses yeux (photos)

Le prince de la kora, Sidiki Diabaté, enchaîne les mauvaises nouvelles. Après sa sortie de prison, sa Mercedes Class G a pris feu ce mardi 23 mars 2021.

Quelques jours après sa participation aux obsèques du premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, Sidiki Diabaté qui avait été en prison pendant plusieurs semaines, fait face à un nouveau malheur. Cette fois-ci, c’est sa Mercedes Class G qui est partie en fumée.

Le drame s’est déroulé le mardi 23 mars 2021 au soir et la Mercedes Class G s’est consumée entièrement sous les yeux de Sidiki Diabaté et ses camarades. Mais plus de peur que de mal, aucune victime n’est à déplorer. Selon Firtg Mag LV, le feu serait parti du bloc-moteur, de manière accidentelle.

Comme d’habitude, l’artiste prend l’incident avec de la hauteur. « Les épreuves sont inhérentes à la vie de l’Homme. Et pour le croyant, ce sont des moments où il faut encore renforcer sa foi en Dieu. Car, lui seul est « Maître du temps et de l’occulte », a réagi le prince de la kora. Selon lui, le meilleur reste à venir ».