«Tout le monde sait que tous les complots se font à Dakar», Alpha Condé

Le président guinéen, Alpha Condé, s’en est pris violemment, dans ses propos dimanche, au Sénégal qu’il accuse d’abriter des personnalités qui veulent nuire aux intérêts de la république de Guinée. Condé a fait cette déclaration alors qu’il était en déplacement dans le nord du pays.

Selon le président Alpha Condé, les complots contre la Guinée se peaufinent tous à Dakar, la capitale du Sénégal. « Dieu est grand ! Ils avaient dit que la Guinée allait brûler mais rien n’en est aujourd’hui. Et nous voilà, aujourd’hui, dans un pays calme puisque Dieu ne dort pas. Vous avez vu ce qui se passe chez ceux qui souhaitent voir notre pays brûler. Moi je ne suis contre personne. Depuis que je suis Président, je n’ai jamais accepté qu’un opposant vienne calomnier un Président et son gouvernement chez moi », a indiqué Condé.

« Tout le monde sait que tous ceux qui nous insultent, tous les complots se font à Dakar. Mais Dieu est grand. Moi je me bats pour que la Guinée aille de l’avant. J’ai dit dans le journal “Jeune Afrique“ que s’il plaît à Dieu, dans quelques années, seul le Nigéria sera devant nous en Afrique de l’Ouest », a assuré Alpha Condé, cité par MosaiqueGuinée. Il est clair que cette sortie d’Alpha Condé met en évidence le froid certain qui existe entre lui et son homologue sénégalais, Macky Sall.