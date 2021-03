Togo: Faure Gnassingbé réagit au décès d’Hamed Bakayoko

Pas le temps de lire l'article ?

Le président togolais Faure Gnassingbé a réagi au décès du premier ministre ivoirien Hamed Balayoko, décédé ce mercredi en Allemagne des suites d’un cancer. Le chef d’Etat a rendu hommage à un “homme hors pair, dévoué et rigoureux à la tâche”.

Nommé premier ministre en juillet 2020 en remplacement d’Amadou Gon Coulibaly, Hamed Bakayoko est décédé ce mercredi en Allemagne, âgé de 56 ans. Hospitalisé à l’hôpital américain de Paris pour des examens médicaux depuis plusieurs jours, le ministre de la défense a été transféré, lundi, dans un établissement berlinois où il a finalement rendu l’âme.

Son décès a ébranlé bon nombre de dirigeants africains au rang desquels le président togolais Faure Gnassingbé. Dans un message sur son compte Twitter, le chef de l’Etat togolais a rendu hommage à un “”homme hors pair, dévoué à la tâche et rigoureux à la tâche“. “C’est avec une immense douleur que j’ai appris ce jour le décès du premier ministre de Côte d’Ivoire, M.Hamed Bakayoko. Un homme d’État hors pair, dévoué à la tâche et rigoureux au travail s’en est allé“, a écrit l’homme fort du Togo. “En mon nom propre et au nom du peuple togolais, j’adresse mes condoléances les plus attristées à son SEM Alassane Ouattara, au peuple frère de la Côte d’Ivoire et à la famille éplorée“, a-t-il ajouté.

