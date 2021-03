Togo – Etat d’urgence sanitaire: Faure Gnassingbé resserre davantage l’étau sur sa population

Le Gouvernement togolais a, de nouveau, autorisé à prolonger l’état d’urgence pour 06 mois, à partir de ce 16 mars. Cette mesure exceptionnelle est liée à la pandémie de Covid-19.

Le coronavirus souffle le chaud et le froid au Togo. Le gouvernement togolais a obtenu, mardi soir, l’accord du parlement à proroger pour six mois supplémentaires l’état d’urgence sanitaire en vigueur dans le pays depuis le 1er avril 2020. Cette décision va avec le vote par les députés d’une loi visant à proroger le délai d’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour une période de six mois.

Décrété par le chef de l’état togolais, Faure Gnassingbé, sur la base de l’article 94 de la constitution du pays, l’état d’urgence sanitaire a déjà été prorogé plusieurs fois au Togo en passant par l’Assemblée nationale. La dernière prorogation en date remonte au 15 Septembre 2020. Ainsi, pour les six prochains mois encore, les frontières terrestres resteront fermées et toutes les mesures prises précédemment par l’Etat dans le cadre de la riposte contre la covid-19 et le respect des mesures barrières resteront de mise. « Notre préoccupation reste la protection de nos populations et nous invitons les uns et les autres à se mobiliser pour que nous arrivions à ralentir considérablement la propagation et reprendre la marche de notre pays vers le progrès, sous le leadership du Président de la République« , a indiqué le Premier Ministre Victoire Dogbé, en présentant la demande du Gouvernement.

Inquiétudes des opposants et de la société civile

La dernière prorogation de cette mesure exceptionnelle qui est devenue ordinaire avait fait surgir les inquiétudes et notamment au sein de la société civile. « Dans le cadre des mesures-ripostes, le couvre-feu qui avait été instauré, les patrouilles mises en œuvre pour le respect de ce couvre-feu ont conduit à la mort d’hommes du fait de leur comportement agressif. Donc, nous sommes légitimement inquiets de savoir ce que le pouvoir autoritaire du Togo fera de ces mesures exceptionnelles. », avait déclaré à RFI, Nathaniel Olympio du Parti des Togolais (PT).

A la date du 16 mars 2021, le Togo a enregistré au total 8 322 cas positifs de covid-19, dont 1 285 cas actifs, 6 940 guérisons et 97 décès. Par contre, le Bénin, pays voisin du Togo, compte à ce jour 6 501 cas confirmés, 5 552 guéris, soit 868 cas sous traitement et 81 décès.

Malgré son choix de garder ses frontières grandement ouvertes et de laisser sa population libre, le Bénin a reçu les félicitations de plusieurs spécialistes et institutions de santé pour sa gestion exemplaire de la pandémie de Covid-19. Le pays de Patrice Talon est également recommandé comme l’une des dix meilleures destinations touristiques les plus sûres au monde par Ethical Traveller. L’aéroport de Cotonou est aussi distingué pour ses mesures efficaces contre la Covid-19.