« The Voice » truqué ? Florent Pagny répond aux accusations d’une chroniqueuse de TPMP

Une chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste et ancienne candidate de The Voice Kids a accusé la production de tricherie. Florent Pagny, invité sur Télé-Loisirs.fr dans l’après-midi de ce lundi 15 mars, a démenti en exclusivité.

Satine avait participé à la saison 2 de « The Voice Kids ». Devenue chroniqueuse sur Touche Pas à Mon Poste, l’ex-talent du télé-crochet a affirmé le lundi 8 mars dernier sur le plateau de Cyril Hanouna que « les jurés sont complètement prévenus du moment où ils doivent se retourner ».

Pour convaincre, elle a raconté son expérience. « Quelques mois avant mon passage dans l’émission, ils (la production, Ndlr) m’avaient appelée et m’avaient demandé quel juré je préférerais avoir. J’avais répondu Patrick Fiori. Et qui se retourne au dernier moment ? Patrick Fiori ! ».

Des coachs briefés d’avance ?

« Ils sont complètement briefés. C’est pour ça que Florent Pagny s’offusque, je pense qu’il a été prévenu par la prod qu’il ne devait pas se retourner ». Satine faisait allusion à la réaction du coach après le passage de Marina pour qui aucun fauteuil ne s’était retourné. « Ce n’est pas la seule anecdote que je connaisse qui prouve que c’est prévu », a ajouté la chroniqueuse de Cyril.

Florent dément

Reçu sur Télé-Loisirs.fr, Florent Pagny s’est prononcé par rapport à ces accusations. « Je ne sais pas qui va raconter une bêtise pareille, mais c’est forcément quelqu’un qui ne connaît rien à l’émission », a lâché l’artiste, avant d’expliquer.

« La prod a toujours eu le même positionnement. Ils ne nous parlent jamais des talents précisément. Dans d’autres pays, ils parlaient de donner des oreillettes aux coachs, de leur mettre des prompteurs, et j’ai toujours dit à la prod’ sans même qu’on ne nous le propose : ça, chez nous, jamais de la vie ! », a-t-il détaillé avec humour.

« Tout le monde le sait : pour moi, le plus important, c’est les talents, il faut qu’eux soient au niveau. Si on veut que les coachs soient-là, et s’expriment de la bonne manière et avec les bons sentiments, on ne doit avoir que les meilleurs sur scène. Et c’est ce que fait la production depuis 10 ans… »

Florent Pagny contre l’usage d’oreillette sur The Voice

Le mari d’Azucena a profité du micro de Télé-Loisirs pour répondre à une autre rumeur, selon laquelle les coachs porteraient des oreillettes.

L’interprète de « Savoir aimer » a fait savoir que dans d’autres pays, certaines productions envisagent instaurer l’utilisation des oreillettes et prompteurs. Une chose qu’il détesterait voir dans l’édition française.

« Le jeu est tellement agréable qu’on ne peut pas partir dans ce genre de choses-là. Si on veut que ça marche, et que ça soit puissant, il faut toujours être honnête et sincère. Donc vous imaginez bien que ça ne peut pas être conduit par une production… »

L’ex-compagnon de Vanessa Paradis prévient que si la France applique cette réforme, il quitte le programme. « Si on m’avait demandé ce genre de choses, ils n’auraient pas eu le temps de finir leur phrase que je serai déjà parti!» indique-t-il, amusé.