Tchad: Saleh Kebzabo appelle au boycott actif de la présidentielle

L’opposant Saleh Kebzabo, a entamé une tournée de sensibilisation et de la mobilisation pour le boycott actif de l’élection présidentielle prévue pour le 11 avril 2021, alors que le président sortant, Idriss Deby, appel au vote massif pour un 6e mandat.

« J’effectue une tournée de sensibilisation et de mobilisation pour un boycott actif du scrutin du 11 avril. Je me trouve présentement en zone Kim (Mayo Kebbi Est) pendant que d’autres missions de l’UNDR sont au Sud, Nord et Ouest du pays », a déclaré Saleh Kebzabo. Son combat, c’est de parvenir à l’alternance au sommet de l’Etat. « Faisons de 2021 une année d’alternance », a-t-il lancé.

Saleh Kebzabo qui a renoncé au processus électoral, après la validation de sa candidature par la cour constitutionnelle, avait appelé à manifester le 27 mars dernier. La manifestation a connu la participation de plusieurs cadres de l’opposition et organisation de la société civile. Selon nos sources, une dizaine de personnes ont été interpellées lors de cette manifestation qui intervient en pleine campagne électorale.