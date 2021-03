Tchad – Nigéria: tout savoir sur la visite d’Idriss Deby à Muhammadu Buhari

Idriss Deby était en visite de travail au Nigéria, le samedi 27 mars 2021. A Abuja, le chef de l’Etat tchadien a discuté de la coopération bilatérale et d’autres sujets de la sous-région avec le président Muhammadu Buhari.

« J’ai effectué ce samedi une visite de travail et d’amitié à Abuja. Merci au Président Muhammadu Buhari et au Gouvernement nigérian pour la qualité de l’accueil », a déclaré le président Idriss Deby. Ce voyage en terre nigérian, a permis d’aborder d’importants sujets d’intérêts communs. « Le déplacement à Abuja nous a permis d’aborder des questions en lien avec la réouverture des frontières, l’interconnexion électrique et le renforcement de la stratégie de lutte antiterroriste dans le bassin du Lac Tchad », ajoute le Marechal Deby.

Le déplacement à Abuja nous a permis d’aborder des questions en lien avec la réouverture des frontières, l'interconnexion électrique et le renforcement de la stratégie de lutte antiterroriste dans le bassin du Lac Tchad. pic.twitter.com/dkV9v3p3QZ — Maréchal Idriss Deby Itno (@MIdrissDebyItno) March 27, 2021

A lire aussi: Tchad: la campagne présidentielle tachetée des manifestations anti-Idriss Deby

Les sujets de discussions entre les deux chefs d’Etat sont donc concentrés sur quatre domaines phares à savoir: le désenclavement, l’environnement, l’énergie et la sécurité. Selon nos source, il a été question de la la force mixte multinationale qui sera renforcée avec une nouvelle stratégie, afin d’éradiquer les terroristes qui mettent en mal la stabilité et l’économie au niveau du bassin du Lac Tchad. A cela s’ajoute la question du transfert des eaux de l’Afrique centrale vers le Lac Tchad.

Elu président du G5 Sahel, le chef de l’Etat tchadien, Idriss Deby, a reçu jeudi 18 mars, le chef de l’armée nigériane, le général de corps d’armée Leo Irabor. La question de la sécurité était le point focal de leur discussion.

A lire aussi: Présidentielle au Tchad: Idriss Deby et son épouse ont retiré leurs cartes d’électeur

« L’éradication de la secte Boko Haram et la mutualisation des efforts pour la montée en puissance de la force multinationale mixte à cette fin, des préoccupations soulevées par le général Leo IRABOR, ont toutes trouvé leur réponse de la part du Maréchal du Tchad », avait indiqué la Présidence tchadien au terme de la rencontre entre Idriss Deby et le chef de l’armée nigériane.