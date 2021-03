Tchad: les résultats d’un concours officialisés 5 ans après la composition

Les résultats du concours de recrutement des élèves-gardiens de la paix organisé en 2016, sont désormais connus. Au total,1000 candidatures ont été retenues sur 52 314.

Pourquoi cette lenteur administrative? Le concours d’entrée à l’Ecole nationale de la police lancé en 2016 est-il annulé? Telles sont les questions que plusieurs candidats se sont posés. Entre l’attente incertaine et l’absence d’une déclaration officielle devant les rassurer, d’autres candidats ont fini par tout lâcher et ont passé à autre chose. 5 ans plus tard, les résultats ont fini par être officialisés.

A lire aussi: Tchad: tête-à-tête entre Idriss Deby et le chef de l’armée nigériane (photo)

En effet, le jury dudit concours datant de 12016, a délibéré le 19 mars 2021 sur les résultats du concours. En effet, un quota de 30 places a été accordé à chaque province, excepté la ville N’Djamena qui compte 340 retenus. Selon le jury, les candidats retenus ont été sélectionnés sur la base d’une moyenne supérieure à 12/20.

Selon Tchadinfos, « le retard dans l’annonce des résultats serait lié à la situation économique difficile du pays. C’est la même raison qui justifie le fait que le nombre prévu qui était de 5000 a été réduit à 1000 ».