Tchad: la campagne présidentielle tachetée des manifestations anti-Idriss Deby

Une dizaine de personnes ont été interpellées samedi, lors des manifestations de la société civile et de l’opposition contre un 6e mandat du président sortant, Idriss Deby qui règne sans partage depuis 30 ans, à la tête du Tchad.

Les manifestations contre la candidature d’Idriss Deby entamées avant la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021, ont repris depuis quelques jours. Samedi, des organisations de la société civile et l’opposition ont rallié les rues et ruelles pour exprimer leur indignation contre un éventuel nouvel mandat du président sortant, Idriss Deby.

Les protestataires réclament une alternance politique au Tchad. Pour eux, Idriss Deby qui est au pouvoir depuis 30 ans, a fait son temps et doit désormais céder le fauteuil présidentiel à un autre qui saura gérer au mieux, le pays. Au cours de leur manifestation, plus de 17 personnes ont été interpellées samedi, par les forces de l’ordre. En effet, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique avait, par arrêté, interdit toute manifestation jusqu’à nouvel ordre, estimant que les manifestations troublent l’ordre public.

29 militants arrêtés

Selon le parti des Transformateurs, 29 de ses militants ont été arrêtés lors de la manifestation. Le 20 mars dernier, le parti du Dr Succès Masra avait demandé la libération de l’un de ses cadres. « Nous exigeons la libération immédiate de notre camarade de lutte pacifique pour l’Alternance, Mahamat NourIbedou ainsi que la cinquantaine de marcheurs du peuple arrêtés aujourd’hui et lors des marches précédentes à Ndjamena, Moundou et KrimKrim. MS », avait déclaré le parti.

Idriss Deby charme les tchadiens

Dans ce pays de l’Afrique centrale confronté à des problèmes sécuritaires et économiques, le président Idriss Deby qui est en course présidentielle avec 9 candidats dont 3 ont renoncé au processus électoral, se montre serein et très rassuré de sa victoire éclatante dès le premier tour du scrutin.

Dans sa dernière sortie, il a appelé à l’unité nationale pour le développement du Tchad. Le Maréchal Deby a également égrené le chapelet des promesses inscrites dans son programme d’action. Faut-il le préciser, ses promesses sont beaucoup plus concentrées sur la couche juvénile et des secteurs d’exigence tels que, la santé, l’Education, l’économie, la sécurité et la technologie.

Dans sa conquête du trône, il bénéficie du soutien de la Première Dame, Hinda Mahamat Abderahim Acyl, qui multiplie des sorties pour vanter les actions de son époux aux populations.