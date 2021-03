Suspensions en cascade des vaccinations Covid-19: AstraZeneca réagit et rassure

La société AstraZeneca déclare qu’il n’y a aucune preuve de risque de formation de caillot sanguin dû au vaccin alors que les pays suspendent en série son utilisation.

Le déploiement mondial du vaccin Oxford-AstraZeneca Covid-19 a rencontré un autre obstacle, car plusieurs pays ont suspendu leur utilisation du vaccin à la suite d’informations, selon lesquelles il pourrait être lié à des caillots sanguins, malgré l’absence de preuve claire d’un lien avec le vaccin.

A lire aussi: Coronavirus: la RDC suspend l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca

AstraZeneca a affirmé vendredi qu’il n’y avait « aucune preuve d’un risque accru » de caillots sanguins, et les régulateurs européens et britanniques des médicaments ont chacun déclaré que le lien entre le vaccin et les caillots sanguins n’avait pas été confirmé et que les déploiements devraient continuer. Après qu’un groupe de pays européens – dont le Danemark, la Norvège et l’Islande – a suspendu l’utilisation du vaccin jeudi, la RDC a également suspendu vendredi son utilisation du vaccin.

La Bulgarie est devenue l’un des derniers pays à suspendre vendredi l’utilisation du vaccin dans l’attente d’enquêtes sur sa sécurité. Le Premier ministre Boyko Borissov a ordonné l’arrêt de toute inoculation utilisant le vaccin AstraZeneca Covid-19 jusqu’à ce que l’Agence européenne des médicaments « rejette tous les doutes » sur la sécurité du vaccin, selon un communiqué du gouvernement.

Tous ces développements sont survenus en réponse aux rapports de caillots sanguins chez quelques personnes vaccinées au Danemark, dont un décès.