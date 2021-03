Supposé appel des démocrates à la démobilisation: Nourénou Atchadé apporte un démenti formel

Le premier vice-président de « Les Démocrates », l’honorable Nourénou Atchadé, est monté au créneau pour dénoncer un prétendu communiqué qui circule depuis ce Mercredi 10 mars sur les réseaux sociaux au nom du parti et faisant état de ce que les démocrates ne sauraient préjuger de l’innocence de dame Reckya Madougou dans l’affaire qui défraie actuellement la chronique.

Face à de tels montages, « Les Démocrates » apporte un démenti formel au supposé communiqué dont le parti serait signataire.

A Lire aussi: Bénin: l;occupation des écoles pour des activités festives et les cultes religieux désormais interdite

Le vice-président, Nourenou Atchadé, affirme n’avoir jamais signé un tel communiqué et que les auteurs seront recherchés et poursuivis pour faux et usage de faux en écriture.

« C’est la preuve incontestable que tout peut se fabriquer à l’aide des technologies de l’information et de la communication de nos jours.« , a fait savoir le numéro 2 des démocrates.

Précisons que ledit communiqué fait également état de ce que le collège d’avocats qui assiste l’ancienne ministre de la justice veut abandonner le dossier sans en évoquer les raisons.

« Les Démocrates » porte à l’attention des militants et sympathisants du parti que les allégations contenues dans ce communiqué sont juste de l’intox et de la manipulation et les invite à la retenue et au calme.