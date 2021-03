Suède: la princesse Victoria de Suède et son mari Daniel positifs à la Covid-19

La princesse Victoria de Suède et son mari Daniel sont testés positifs au Coronavirus, ce jeudi 11 mars 2021.

Après Bachar Al-Assad et son épouse Asma, la covid-19 continue de faire ravage en Suède. Ce jeudi, la princesse Victoria de Suède, ainsi que son mari Daniel Westling, ont à leur tour été diagnostiqués positifs au coronavirus après avoir « ressenti les symptômes du rhume« .

Dans un communiqué la cour royale suédoise a rassuré que le couple princier « se portent bien » et ne présente que « des symptômes légers ».

Les enfants, la princesse Estelle et le prince Oscar, ont tous les deux été placés en quarantaine à leur domicile. La raison: cette triste nouvelle intervient quelques jours après que la princesse Victoria et le prince Daniel de Suède aient célébré le cinquième anniversaire de leur fils à laquelle a participé l’aînée du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Silvia.

De leur côté, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, qui avaient été testés par mesure de précaution, ont été vaccinés en janvier 2021.