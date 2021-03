Serie A: Ronaldo MVP de la saison 2019-2020

Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur de la saison 2019- 2020 en Série A lors du Grand Gala del Calcio, ce vendredi 19 mars 2021.

Encore une récompense individuelle de plus pour le virtuose Cristiano Ronaldo (36 ans, 33 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison). L’attaquant de la Juventus Turin a été élu meilleur joueur de la saison passée, soit la saison 2019- 2020 en Serie A. Le vote a été effectué par les joueurs du Championnat italien.

Le Portugais mérite bien cette distinction. La superstar de la Série a gagné le titre de champion en 2019- 2020, en plus de terminer deuxième meilleur buteur du championnat avec 31 buts en 33 matchs, derrière Ciro Immobile et ses 36 réalisations.

CR7 s’est montré très heureux de ce nouveau trophée individuel et n’a pas manqué de le faire savoir, tout en livrant le secret de sa constance.

« Je me sens heureux et chanceux. Je pense que la constance, la confiance en soi, le travail et la passion sont le secret pour continuer à profiter du foot et il faut garder tous ces éléments chaque jour pour continuer à être performant, que tu aies 34, 35, 36 ou 40 ans », a affirmé le quintuple Ballon d’Or.

Actuel meilleur buteur de la saison en cours, le Portugais peut chercher à conserver ce titre l’année prochaine, même si pour cela il doit aider la Juventus a rattrapper les 10 points de retard qu’il a sur le leader, l’inter de Milan.

A noter que le titre a aussi été décerné chez les entraîneurs, et c’est le coach de l’Atalanta Bergame, Gian Piero Gasperini, qui a été plébiscité.