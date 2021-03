Serie A: Pirlo inquiet après la nouvelle défaite de la Juventus

La Juventus a de nouveau connu la défaite ce dimanche 21 mars 2021 en championnat face à Benevento. Une inconstance qui commence par inquiéter l’entraîneur de la Vieille Dame, Andrea Pirlo.

A l’occasion de la 28e journée de Serie A, le club turinois a chuté, à domicile, face à Benevento (0-1) ce dimanche. Une nouvelle désillusion, après l’élimination face à Porto, qui commence par faire beaucoup.

La Juve rate l’occasion réduire l’écart avec le leader l’inter, et a peut être dit définitivement adieu au rêve d’un nouveau Scudetto. Une situation qui inquiète la presse turinoise et les observateurs, mais aussi l’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo.

Face à la presse après cette défaite, l’entraîneur de la Vieille Dame a accusé le coup et s’est montré très inquiet de la situation de son club. Le coach italien a fustigé le comportement des joueurs.

« Je suis inquiet après cette défaite car ça ne s’est pas passé comme prévu. On ne va pas parler de nos erreurs tactiques ou techniques, mais plutôt de notre mauvaise approche. Je n’ai pas aimé le début de match. On fait beaucoup d’erreurs, nous étions en retard sur les seconds ballons. Avec un tel manque d’agressivité, vous perdez forcément contre une équipe de Benevento qui a fait un bon match. Je parle toujours avec mes dirigeants, avec le président. On a parlé après le match, on va analyser ce qui s’est passé aujourd’hui. On a deux semaines de trêve avec les joueurs à l’extérieur pour prendre le temps de le faire. Mais il va falloir faire le dos rond et sortir de cette situation », a déclaré Pirlo

On peut imaginer qu’après la trêve, Pirlo ne va pas hésiter à taper du poing sur la table pour exiger plus de motivations de la part de ses joueurs. D’autant plus que, en cas de nouveaux mauvais résultats, son poste pourrait être remis en question.