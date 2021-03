Serbie – Portugal: l’arbitre qui a refusé le but de Cristiano Ronaldo s’est excusé

« l’arbitre s’est excusé mais ça ne change rien », a déclaré le sélectionneur Fernando Santos qui a fait part de son incompréhension suite au but de Cristiano Ronaldo manifestement injustement refusé.

L’arbitre néerlandais Danny Makkelie est allé s’excuser auprès du sélectionneur du Portugal Fernando Santos après avoir constaté son erreur lors de Serbie-Portugal (2-2), en match de qualifications pour la Coupe du monde, ce samedi. M. Makkelie n’a pas validé un but à Cristiano Ronaldo, alors que le ballon est nettement rentré dans le but, ce qui a provoqué la fureur de CR7.

« L’arbitre s’est excusé auprès de moi dans le vestiaire et m’a dit qu’il était gêné. Il m’avait dit sur le terrain qu’il allait voir les images et que s’il s’était trompé, il viendrait s’excuser. Et c’était le cas. […] Les arbitres sont humains et font des erreurs, mais c’est pour cela qu’il y a le VAR et la technologie de la ligne de but pour éviter cela », a déclaré Santos en conférence de presse. Le VAR et la goal line technology ne sont pas utilisés durant ces qualifications.