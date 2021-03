Sénégal: « La peur a changé de camp », Ousmane Sonko va poursuivre Macky Sall devant la CPI

Pas le temps de lire l'article ?

En conférence de presse ce lundi, l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, a annoncé une plainte contre Macky Sall à la Cour Pénale Internationale (CPI) pour “crime contre l’humanité”.

Libéré sous contrôle judiciaire dans l’affaire portant accusation de viol et menace de mort, Ousmane Sonko a rencontré les hommes des médias dans la soirée de ce lundi 8 mars 2021. Face aux projecteurs médiatiques, le leader de Pastef Les Patriotes a réitéré sa volonté de poursuivre son combat politique sans relâche et a fait d’importantes déclarations.

« La peur a changé de camp », a lancé Ousmane Sonko qui a exigé la libération immédiate et inconditionnelle de tous prisonniers politiques et l’arrêt de la persécution et de l’espionnage des honnêtes citoyens. Leader incontesté de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko a annoncé une plainte contre Macky Sall devant la Cour Pénale Internationale (CPI) pour “crime contre l’humanité”.

Le Sénégal a connu ces derniers jours, des manifestations d’une envergue extrêmement inquiétante. Au moins 8 personnes ont perdu la vie, selon l’ONG Amnesty International. La CEDEAO et l’ONU ont appelé au calme et à la retenue.