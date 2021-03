Sénégal: des détails sur l’inhumation de Thione Seck

Décédé ce dimanche à l’âge de 66 ans, le célèbre chanteur sénégalais Thione Seck, sera inhumé cet-après midi au cimetière musulman de Yoff.

On en sait un peu plus sur la programmation de la cérémonie d’inhumation du chanteur Thione Seck décédé ce dimanche 14 mars 2021, des suites d’une courtes maladie. L’illustre disparu sera inhumé cet après-midi plus précisément à 15h au cimetière musulman de Yoff.

A lire aussi: Sénégal: décès du chanteur Thione Seck

L’annonce de son décès, a plongé tout le Sénégal en deuil. Le leader du Raam Daam et père du chanteur Wally Seck était hospitalisé à l’hôpital Fann de Dakar. « C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de notre compatriote Thione Seck, un frère et un ami de plus de 40 ans, véritable monument la musique sénégalaise », a déclaré l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall.

Pour les sénégalais, c’est une grande figure de la musique qui vient de tirer sa révérence. « Un grand génie créateur dont le talent est reconnu à travers un répertoire musical fourni. Qu’Allah dans sa miséricorde soit satisfait de son œuvre et lui accorde son pardon », a tweeté un internaute sénégalais. « Adieu Thione Seck et merci pour tout », ajoute une autre.