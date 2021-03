Sénégal: décès du chanteur Thione Seck

Le célèbre chanteur sénégalais auteur-compositeur, Thione Seck, est décédé ce dimanche 14 mars 2021, des suites d’une courte maladie.

Triste nouvelle pour le Sénégal. L’artiste, leader du Raam Daam et père du chanteur Wally Seck a succombé des suites d’une maladie à l’hôpital Fann de Dakar. Figure incontestée, Thione Seck était un grand parolier de la musique sénégalaise.

« Thione Seck fait partie des artistes héros d’une époque. Libre, énergique, mélodique et diamétral, il a persisté dans la création, passant du traditionnel au moderne, bravant les écueils et l’incompréhension d’une société qui a peu cru à l’art comme mode vie et moyen de vivre RIP », a réagi El Hamidou Kasse.

Né le 12 mars 1955 à Dakar, Thione « Ballago » Seck est un chanteur wolof sénégalais. Il est aussi le père du célèbre chanteur sénégalais Wally Ballago Seck. Le musicien avait été placé en détention préventive en 2015 pour «contrefaçon de signes monétaires». En 2020, la justice l’a condamné à trois ans de prison, dont huit mois ferme. Le 4 mars dernier, Thione Seck gagnait son procès devant la Cour Suprême qui a cassé le jugement en appel et a confirmé le verdict en première instance qui le relançait au bénéfice d’un vice de procédure (la non présence de ses avocats à l’interrogatoire).