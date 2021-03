Robinho: “J’étais meilleur que CR7 au Real Madrid mais on ne m’a pas valorisé, je ne le pardonnerai pas”

Ancien attaquant du Real Madrid, Robinho est revenu sur ses trois saisons passées avec le club madrilène. Le Brésilien estime que la Casa Blanca ne l’a pas assez valorisé.

Annoncé comme le successeur de Pelé, Robinho fait partie de ces grands gâchis du football brésilien. Très bon techniquement, avec une capacité à remporter des duels très intéressants, l’ex-star auriverde était considérée comme le prototype du joueur brésilien fantastique.

Attiré par le talent du joueur, le Real déboursera 25 millions pour l’arracher à Santos en 2005 au nez et à la barbe des clubs anglais. Au cours des trois saisons au Real, il montrera autant le côté génial de son talent que sa réputation de “fêtard” et ne fera jamais vraiment l’unanimité. Après un bras de fer entre les merengues et Chelsea, le Real finira par le revendre au club anglais de Manchester City en 2008.

“Je ne les pardonnerai pas, j’avais tout pour être le meilleur au monde. J’avais trop de techniques et des fois, je n’étais même pas sur le banc“, a confié le joueur lors d’un récent entretien aux médias brésiliens. Toujours rancunier envers son ancien club, l’avant-centre de Santos âgé de 37 ans, a aussi taclé la star portugaise, Cristiano Ronaldo, débarquée à Madrid un an après le départ du Brésilien.

“Je respecte Cristiano (Ronaldo), mais il a eu quelque chose de plus. Pour moi, c’était inacceptable qu’ils n’aient pas voulu négocier avec moi“, a-t-il fustigé.