Refus de bénir le mariage homosexuel: la star Elton John dénonce l’hypocrisie de l’église

Alors que le Vatican a indiqué lundi que l’Église catholique ne pouvait pas bénir les unions de même sexe parce que Dieu « ne pouvait pas bénir le péché », la star Elton John a dénoncé ce qu’il appelle l’hypocrisie de l’église.

Lundi, le Vatican a rendu publique, la réponse du pape à la demande de plusieurs personnes concernant la bénédiction par l’église catholique du mariage homosexuel. La réponse a été catégorique et claire : l’église ne bénira pas l’union des personnes de même sexe. Le document de deux pages a ajouté que Dieu « ne pouvait pas bénir le péché ».

A lire aussi: Mariage homosexuel: «Dieu ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché», le Vatican

Cette décision du Vatican a outré le célèbre chanteur anglais, Sir Elton John, qui a épousé son partenaire de longue date, David Furnish, en 2014. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, il affirme que la position est hypocrite alors que le Vatican a investi « des millions » dans son biopic de 2019 Rocketman.

« Comment le Vatican peut-il refuser de bénir les mariages homosexuels parce qu’ils » sont un péché « , tout en faisant un profit en investissant des millions de dollars dans Rocketman – un film qui célèbre le bonheur que j’ai trouvé grâce à mon mariage avec David ?? #Hypocrisie », a indiqué Sir Elton sur Instagram en taguant à la fois l’Église catholique et le pape François dans son message.

Un rapport, selon lequel le Vatican a investi dans Rocketman, ainsi que dans Men in Black: International, a été publié dans un journal italien en 2019 et suivi par des médias – dont The Daily Beast aux États-Unis. Sir Elton a inclus une photo de ce rapport dans la publication Instagram à ses 3,2 millions d’abonnés.