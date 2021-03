Rébellion au Vatican, des prêtres défient l’autorité du pape François

Alors que la réponse du Vatican sur la bénédiction par l’église des mariages homosexuels, est un refus catégorique, un groupe dissident de prêtres catholiques romains mènent une campagne de désobéissance, rapporte Reuters.

Le Vatican a rendu publique, une réponse du pape François suite à la question de savoir si l’église doit célébrer ou non les unions des personnes de même sexe. Dans un document de deux pages, le pape a indiqué qu’il n’est pas question que l’église bénisse ces mariages, car Dieu « ne peut pas bénir le péché ». Une décision qui a déçu les catholiques gays qui espéraient que leur Église devenait plus accueillante sous le pape François.

Cependant, des prêtres se sont rebellés et ont décidé de passer outre les recommandations du Vatican, défiant ainsi l’autorité du pape. «Nous, membres de la Parish Priests Initiative, sommes profondément consternés par le nouveau décret romain qui vise à interdire la bénédiction des couples amoureux de même sexe. C’est une rechute dans des temps que nous espérions surmonter avec le pape François », a déclaré le groupe basé en Autriche dans un communiqué.

«Nous ne rejetterons, en solidarité avec tant d’autres, aucun couple aimant à l’avenir qui demande à célébrer la bénédiction de Dieu, dont ils font l’expérience chaque jour, également lors d’un culte d’adoration », indique le groupe de prêtres rebelles.

Le père Helmut Schueller

L’initiative des prêtres de la paroisse dirigée par le père Helmut Schueller a longtemps été une épine dans le flanc du Vatican. Le groupe souhaite que les règles de l’Église soient modifiées afin que les prêtres puissent se marier et que les femmes puissent devenir prêtres. Il a dit qu’il enfreindrait les règles de l’Église en donnant la communion aux protestants et aux catholiques divorcés qui se remarient.

Fondée en 2006 par neuf prêtres, l’initiative dit qu’elle compte désormais environ 350 membres issus des rangs de l’Église officielle et plus de 3 000 partisans laïcs. Le Vatican en 2012 a réprimé Schueller, le privant du droit d’utiliser le titre de « monsignor » et disant qu’il n’était plus non plus un «aumônier de Sa Sainteté».

Schueller, ancien député de l’archevêque de Vienne, le cardinal Christoph Schoenborn, avait reçu le titre honorifique en sa qualité de chef de la branche autrichienne du groupe caritatif catholique Caritas.