Real: Zidane prend la défense de ses « papys »

Après la nouvelle victoire du Real Madrid face à l’Atalanta Bergame ce mardi 16 mars 2021, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane a défendu en conférence de presse, ses joueurs cadres jugés âgés, comme Ramos et Modric.

Le Real a obtenu la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ce mardi grâce à une nouvelle victoire sur l’Atalanta. Un succès au bout d’une prestation solide de ses joueurs notamment ses cadres, Modric et Ramos.

Jugés “vieux” par la presse, le capitaine des Merengue, Sergio Ramos (34 ans, 4 matchs et 2 buts en LdC cette saison) et le milieu de terrain, Luka Modric (35 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison), continuent pourtant d’aligner les prestations de hautes volées au point de conserver leur place de titulaires indiscutables au détriment des jeunes.

En conférence de presse après la victoire face à l’Atalanta, l’entraîneur de la Casa Blanca s’est montré très élogieux envers ses joueurs.

« Ce ne sont pas des papys (sourire). Ils ont toujours envie de montrer qu’ils sont toujours là, qu’ils sont bons. Modric, sur le terrain, on n’a pas l’impression qu’il a 35 ans. C’est pareil pour tout le monde. On a vraiment fait un gros match. Du début à la fin, on a maîtrisé et on a été très bons défensivement. On l’a aussi été offensivement. On sait qu’on est capable de faire de belles choses. C’est une belle soirée », a jugé le Français.

Une déclaration qui va conforter davantage Ramos et Modric à leur place de titulaires. Et au vu de leur prestation, on ne peut pas donner tort à l’entraîneur français.