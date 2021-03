Real Madrid: Ramos et Hazard sont de retour

Sergio Ramos et Eden Hazard ont participé à l’entraînement collectif du Real Madrid ce mercredi 10 mars 2021, à une semaine du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à l’Atalanta.

L’infirmerie du Real Madrid se vide petit à petit, pour le plus grand bonheur de Zinedine Zidane. L’entraîneur madrilène qui a déjà récupéré plusieurs joueurs dont Rodrygo, marcelo et Benzema, enregistre de nouveaux renforts et pas des moindres.

En effet, le capitaine madrilène Sergio Ramos et le blege Eden Hazard se sont entraînés avec le reste du groupe ce mercredi. Une excellente nouvelle pour le club, à une semaine du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Une reprise en douceur, qui laisse quand même présager une possible première convocation pour les deux joueurs ce samedi pour la réception de Elche en Liga. Toutefois, Zinedine Zidane ne devrait prendre aucun risque avec ses joueurs, dont l’objectif est de participer au choc face à l’Atalanta.

Sergio Ramos s’était fait opérer du genou et était indisponible depuis plusieurs semaines. Quant à Eden Hazard, le belge qui a connu plusieurs blessures depuis son arrivée à Madrid, espère laisser derrière lui ces pépins physiques et enfin lancer sa saison.

Côté infirmerie, Dani Carvajal et Mariano Diaz continuent en revanche de s’exercer à l’écart du groupe. Le latéral droit espagnol et l’attaquant du Real manqueront de toute évidence la rencontre contre les Italiens de l’Atlanta.