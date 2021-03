Real Madrid: le groupe de Zidane pour la réception de l’Atalanta, sans Hazard

Le Real reçoit, ce mardi 16 mars 2021, l’Atalanta Bergame pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Zidane a officialisé une liste de 19 joueurs pour disputer ce match.

Vainqueur sur la plus petite des marges au match aller, le Real Madrid devra sortir le grand jeu pour espérer se qualifier en quart, face à un adversaire revanchard qui sera difficile à jouer.

Pour ce match, l’entraîneur madrilène devra se passer d’Eden Hazard, forfait pour ce match, à cause d’une nouvelle blessure. Le Belge avait pourtant effectué son retour après plusieurs semaines d’absence, seulement ce week-end.

En revanche, Zidane pourra compter sur son capitaine, Sergio Ramos, bien présent dans le groupe. L’entraîneur français va pouvoir aussi s’appuyer sur son compatriote, Karim Benzema, très en forme depuis son retour, lui qui a marqué un doublé ce week-end.

La liste complète des joueurs convoqués par Zidane

Gardiens de but: Courtois, Lunin et Altube.

Défenseurs: E. Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho, Marcelo et F. Mendy.

Milieux: Kroos, Modrić, Valverde et Isco.

Attaquants: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Rodrygo et Hugo Duro.