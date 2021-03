Real Madrid: la semaine la plus décisive de la saison

Le Real Madrid sera opposé à Liverpool pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en avril prochain. Une double confrontation en une semaine au sein de laquelle se glisse un clasico déterminant en Liga.

Le mois d’avril ne va pas être de tout repos pour les hommes de Zinedine Zidane, et le reste de la saison des Merengue pourrait se jouer en une semaine. En effet, l’UEFA a dévoilé les dates des quarts de finale aller et retour de la Ligue des champions. Ainsi, la double confrontation contre les Reds se jouera les 6 et 14 avril 2021.

Problème, le clasico retour en Liga aussi se jouera en avril pour la Casa Blanca. Pire, la date officielle communiquée par la Liga est le 14 avril, ce qui place ce match crucial pile entre la double confrontation avec Liverpool.

Ainsi, en l’espace de 8 jours, le Real va jouer une double confrontation contre Liverpool en Ligue des Champions et va recevoir le Barça pour une rencontre qui sera déterminante dans la course au titre en Liga.

Un emploi du temps surchargé qui va mettre les Madrilènes au pied du mur. En effet, les coéquipiers de Sergio Ramos peuvent perdre en 8 jours, les deux titres qu’ils convoitent encore cette saison.

Une situation qui va forcer l’entraîneur du Real, Zidane Zidane, à faire plus de turnover pour éviter de nouvelles blessures. L’entraîneur français va aussi croiser les bras pour récupérer ses joueurs encore à l’infirmerie avant cette semaine décisive