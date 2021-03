Real Madrid: « Hazard pourrait ne jamais rejouer au football »

Sorti sur blessure lors de la victoire face à Elche (2-1) la semaine dernière, la situation d’Eden Hazard va de mal en pis. Le Belge risque de raccrocher définitivement les crampons s’il se fait de nouveau opérer de la cheville gauche.

Débarqué en 2019 au Real Madrid pour faire oublier Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus un an plus tôt, Eden Hazard n’a jamais réussi à convaincre chez les Merengues. Moins bon techniquement depuis son départ de Chelsea, le Diable Rouge doit aussi faire avec les pépins physiques. Souvent blessé, le Belge a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses.

De retour de blessure le week-end dernier, Eden Hazard est entré en jeu avant de rechuter face à Elche (2-1). Toujours victime du même mal qu’il traîne depuis son choc contre Thomas Meunier lors de rencontre de C1 face au PSG en 2019, l’ancien de Chelsea avait longtemps hésité à se faire opérer. Une option finalement écartée par le Real Madrid d’après les informations de Marca, qui précise qu’en cas d’opération, l’ancien du LOSC aurait dû faire une croix sur la fin de la saison et probablement l’Euro 2021 avec la Belgique.

Une sage décision de la part des dirigeants madrilènes, selon le médecin de l’Atletico Madrid. Sur le plateau d’El Transistor, José Gonzalez a confirmé qu’Eden Hazard risquait très gros avec une nouvelle opération. « Si Hazard se fait encore opérer de la cheville, il pourrait ne jamais rejouer au football. Il a de l’anxiété, il veut démontrer ce qu’il vaut et donner 100% de lui-même alors qu’il n’est pas prêt », a indiqué le médecin des Colchoneros.

Puis de préconiser aux Merengues de prendre leur temps avant de relancer leur attaquant: « Il doit faire au moins 10 entraînements avant de reprendre. Il est normal qu’un joueur qui revienne à peine d’une longue blessure se blesse à nouveau. D’après mon expérience, il est peu probable qu’il revienne à son niveau cette saison avec le Real Madrid. »

Selon la presse espagnole, Hazard devrait rester jusqu’à un mois en convalescence, évitant ainsi le « Clasico » au FC Barcelone, prévu le 11 avril.