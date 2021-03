RDC – Assassinat de Floribert Chebeya: le Général John Numbi prend la tangente sur fond d’accusations

Accusé d’être l’ordonnateur du meurtre de Floribert Chebeya et de son chauffeur, Fidèle Bazana, le général John Numbi, qui n’a jamais été mis en cause, a décidé de prendre la fuite et de quitter le pays.

Où est le général John Numbi? C’est la question que se posent les services de sécurité et l’entourage présidentiel depuis le week-end. Pendant longtemps, Numbi, l’un des Généraux les plus en vue de l’armée congolaise, placé sous sanctions internationales et très proche de l’ancien président Joseph Kabila, était dans sa ferme de Lubumbashi.

Cependant, depuis plusieurs jours, plus aucune nouvelle de l’ancien inspecteur général des forces armées congolaises. Selon un rapport d’Africa Report, l’officier supérieur a bel et bien fui le pays. On ne sait pas exactement où il pourrait se trouver mais plusieurs sources indiquent qu’il serait exilé au Zimbabwe.

L’assassinat du militant des droits de l’homme, Floribert Chebeya, a suscité beaucoup de remous dans le monde mais Numbi a toujours eu la protection de Joseph Kabila, alors président de la RDC. Depuis l’arrivée au pouvoir de Felix Tshisekedi et la fin de la coalition avec l’ancien homme fort du pays, Kabila a perdu en influence et donc Numbi, ne pouvait plus bénéficier longtemps encore de sa protection.