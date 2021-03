RDC: à quand la formation du nouveau gouvernement ?

Plus d’un mois après la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, la République Démocratique du Congo est toujours sans un nouveau gouvernement. Dans le pays, l’attente commence à être pesante et suscite maintes interrogations.

A quand la formation d’un nouveau gouvernement en République Démocratique du Congo? Nommé au poste de Premier ministre, il y a plus d’un mois, Sama Lukonde peine à former son gouvernement. A l’ouverture de la session ordinaire du 15 mars au Parlement, le président du Sénat, Modeste Bahati, a appelé le Premier ministre à former « rapidement » son gouvernement « pour répondre aux attentes des Congolais ». Mais, depuis, c’est le statu quo.

« Il ne faut pas confondre urgence et précipitation »

Appelant tous les Congolais à la patience et reconnaissant que le pays a besoin d’aller urgemment de l’avant, Sama Lukonde, qui a annoncé que son gouvernement serait de taille réduite, comparativement à celui de Sylvestre Ilunga, a estimé qu’il ne faut pas confondre urgence et précipitation.

« C’est vrai que nous comprenons l’urgence de la sortie du gouvernement. Mais il ne faudra pas confondre urgence et précipitation. Ici, place à la sérénité, place au travail sans précipitation pour arriver à un gouvernement. Nous espérons que dans les prochains jours qui viennent, nous serons en mesure de nous présenter au Parlement, non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec un programme du gouvernement enrichi par toutes les forces vives de la Nation », promet Sama Lukonde.

Pour lui, l’inclusivité, la géopolitique, la participation féminine, de la jeunesse et celle de la société civile, sont autant des critères à prendre en compte pour la formation d’un gouvernement consensuel.

« Attente pesante et inquiétude grandissante »

Au Congo, la lenteur dans la formation d’un nouveau gouvernement laisse la population très inquiète. Pour l’Eglise du Christ au Congo (ECC) qui a rappelé la nécessite d’avoir le gouvernement afin de répondre à plusieurs défis que connaît le pays, l’inquiétude devient grande.

« Nous sommes inquiets autant que toute l’opinion nationale et internationale puisque nous sommes déjà en mars presque finissant et donc nous aurons fini le premier trimestre de l’année 2021. S’il faut considérer la période où le Chef de l’État Félix Antoine Tshisekedi a commencé ses consultations, déjà plus d’un mois depuis que le Premier Ministre a été nommé, ça devient quand même inquiétant », a dit ce jeudi 18 mars à ACTUALITE.CD le Révérend Eric Nsenga, porte-parole de l’ECC.

« Des acteurs politiques pointés du doigt »

Pour certains Congolais, la lenteur que connaît la formation du nouveau gouvernement est due à des acteurs politiques. Ils dénoncent une lutte éhontée des politiques dans le partage du gâteau, alors que les politiques, bottent en touche la question.

Pour rappel, le Premier ministre a mené les consultations des forces politiques et sociales pendant près de 10 jours en vue de former le gouvernement. Mais ce dernier tarde à être dévoilé. Jeudi, Sama Lukonde a rencontré le président Félix Tshisekedi qui lui a donné de nouvelles orientations pour la formation de son gouvernement.