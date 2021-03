Qualifs Mondial 2022: la liste du Portugal, avec Pepe

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a dévoilé ce mardi 16 mars 2022, sa liste de joueurs retenus pour disputer les matchs de qualification de la coupe du monde 2022 fin mars.

La trêve internationale est proche, et avec elle, les qualifications pour le mondial 2022 dans la zone Euro. Pendant cette trêve, le Portugal défiera l’Azerbaïdjan (24 mars en Italie), la Serbie (27 mars) et le Luxembourg (30 mars).

Pour disputer ce match, le sélectionneur Fernando Santos a fait appel à 25 joueurs. Si sans aucune surprise la superstar Cristiano Ronaldo a été appelée, on note le retour du rugueux défenseur de 38 ans, Pepe, absent de la sélection depuis octobre dernier à cause d’une blessure au pied.

Fernando Santo a également convoqué André Silva, auteur de 19 buts en Bundesliga cette saison et qui, comme Pepe, n’avait pas participé aux trois rencontres de novembre, contre Andorre, la France et la Croatie. Le latéral d’Arsenal, Cédric Soares, et l’ailier du Benfica, Rafa Silva, ont aussi été rappelés.

Le milieu défensif, Joao Palhinha, et le jeune latéral, Nuno Mendes, qui évoluent tous deux au Sporting Portugal, vont connaître quant à eux leur première sélection avec l’équipe A.

La liste complète du Portugal.

Gardiens (3) : Rui Patricio (Wolverhampton/ANG), Anthony Lopes (Lyon/FRA), Rui Silva (Grenade/ESP).



Défenseurs (8) : Joao Cancelo (Manchester City/ANG), Cédric Soares (Arsenal/ANG), José Fonte (Lille/FRA), Ruben Dias (Manchester City/ANG), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (Sporting Portugal), Domingos Duarte (Grenade/ESP) Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/ALL).



Milieux (8) : Danilo Pereira (PSG/FRA), Joao Palhinha (Sporting Portugal), Ruben Neves (Wolverhampton/ANG), Joao Moutinho (Wolverhampton/ANG), Renato Sanches (Lille/FRA) Bruno Fernandes (Manchester United/ANG), Sergio Oliveira (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City/ANG).



Attaquants (6) : Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/ITA), Diogo Jota (Liverpool/ANG), Rafa Silva (Benfica Lisbonne), André Silva (Eintracht Francfort/ALL), Joao Félix (Atlético de Madrid/ESP), Pedro Neto (Wolverhampton/ANG).