Qualifs Mondial 2022: la liste de l’Angleterre, avec d’énormes surprises

Gareth Southgate, le sélectionneur de l’Angleterre, a dévoilé ce jeudi 18 mars 2021, sa liste de joueurs retenus pour les prochains matchs des Three Lions.

Les qualifications du mondial 2022 dans la zone Euro se déroulent fin mars, et l’équipe anglaise sera opposée, respectivement à Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne. Pour disputer ces matchs, Gareth Southgate a fait appel à 26 joueurs.

L’énorme surprise de cette liste est la mise à l’écart de Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool, pas assez bon avec les Reds, selon le sélectionneur. Un gros coup dur pour le latéral anglais qui est considéré comme la référence à son poste. Par ailleurs, l’attaquant de Leeds, Patrick Bamford, très pressenti pour honorer sa première sélection, n’est pas non plus sur la liste.

Les autres absents remarquables sont Abraham, Pickford, Henderson, Grealish, Maddison et Barnes, tous blessés avec leurs clubs respectifs.

En revanche, un retour inattendu est à noter, celui de l’ancien milieu de Manchester United, Jesse Lingard. L’Anglais est récompensé de sa bonne saison avec West Ham United. A noter aussi la sélection de Jude Bellingham (Dortmund), John Stones (City) et Luke Shaw (MU).

