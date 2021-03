Qualifs Mondial 2022: la Belgique privée de sept joueurs pour son prochain match

Pour son deuxième match de qualification pour la Coupe du monde 2022 face à la République Tchèque, la Belgique va devoir se passer de ses cinq joueurs évoluant en Bundesliga mais aussi Yannick Carrasco et Thomas Vermaelen, blessés, a annoncé le sélectionneur belge ce vendredi 26 mars 2021.

La Belgique va devoir se passer de sept joueurs pour son prochain match des qualifications pour le mondial 2022. Outre les blessures de Yannick Carrasco et Thomas Vermaelen, la Belgique va faire sans tous ses joueurs évoluant en Bundesliga, a indiqué ce vendredi le sélectionneur belge, Roberto Martinez.

En effet, à cause des restrictions sanitaires de quarantaine imposées aux résidents allemands, se rendant en République tchèque, les joueurs, Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Koen Casteels (Wolfsburg), Thorgan Hazard et Thomas Meunier (Borussia Dortmund), ainsi qu’Orel Mangala (Stuttgart), n’effectueront pas le déplacement en République Tcheque.

Sept absences importantes qui risquent d’affaiblir un peu le collectif des très redoutables Diables Rouges, dont l’objectif est de se qualifier le plus tôt possible pour le mondial 2022. Et pour cela, ils vont devoir gagner tous leurs prochains matchs.

Malgré ces énormes absences, le sélectionneur belge, Roberto Martinez, aura tout de même encore un effectif assez étoffé pour tenter de décrocher sa deuxième victoire dans ces éliminatoires.

Rappelons que les Diables Rouges ont battu les Pays de Galle sur le score de 3-1 lors de leur premier match dans ces éliminatoires du mondial 2022.