Qualifs CAN 2022: les joueurs africains de France autorisés à rejoindre leurs sélections sous condition

Interdits de rejoindre leurs sélections nationales respectives pour la prochaine trêve internationale, les joueurs étrangers évoluant dans le championnat français ne pourraient plus honorer cette obligation. Le gouvernement français vient de donner l’autorisation à ces derniers de rejoindre leurs pays et de ne pas faire de septaine à leur retour.

C’est sans doute un ouf (mais petit) de soulagement pour les sélections africaines. Confrontés à un casse-tête depuis l’annonce par les clubs professionnels français de ne pas libérer leurs internationaux pour la trêve internationale, afin d’éviter une septaine à leur retour, les fédérations peuvent désormais compter sur ces joueurs pour les prochaines phases qualificatives de la CAN 2022.

A lire aussi: CAN 2022 (Q): incertain pour ses « Français », le Nigéria change ses plans

Le gouvernement français vient, en effet, de prendre une dérogation pour permettre aux footballeurs concernés de rejoindre leurs sélections et de ne pas suivre une septaine à leur retour en France. Une autorisation soumise, tout de même à certaines conditions.

A lire aussi: Éliminatoire CAN 2022: Dijon bloque Saturnin Allagbé

En effet, comme le rapporte la presse francilienne, les différentes fédérations concernées devront s’engager à soumettre leurs joueurs à un test PCR quotidien et à rapatrier leurs internationaux en France via un vol privé. Des conditions qui risquent de recaler plusieurs sélections, tout le monde n’étant logé à la même enseigne. Sur le continent, très peu de pays peuvent s’offrir le luxe d’affréter un jet privé pour leurs joueurs.

A lire aussi: Nancy-Clermont: le groupe de Pascal Gastien avec Jodel Dossou et Cédric Hountondji

Selon ‘RMC’, seize sélections ne rapatrient pas d’ordinaire leurs internationaux sur des vols privés : Mali, Comores, Macédoine, Tunisie, Congo, Sénégal, Togo, Cote d’Ivoire, Mauritanie, Guinée, Afrique du Sud, Haïti, Maroc, Mali, Niger et Burkina Faso. Beaucoup de nations africaines donc, et ces dernières sont face à un choix cornélien alors que des matches de qualification pour la CAN se tiennent dans une semaine.