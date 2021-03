Qualif CAN 2022: le Burkina Faso finit en tête du groupe B

Avec un but de Bertrand Traoré, le Burkina Faso a battu le Soudan du Sud (1-0) ce lundi en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022. Une courte victoire qui permet aux Étalons de finir premier du groupe B.

Déjà qualifié, le Burkina Faso a arraché la tête du groupe B en s’imposant face au Soudan du Sud (1-0) ce lundi à Ouagadougou en 6è et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. L’unique but de la partie a été marqué à l’heure de jeu par Bertrand Traoré sur un service de Lassina Traoré. Suffisant pour prendre la première place devant le Malawi qui a brièvement siégé dans ce fauteuil après sa victoire contre l’Ouganda (1-0) un peu plus tôt.

Le classement final du groupe B : Burkina Faso 12 points, Malawi 10 pts, Ouganda 8 pts, Soudan du Sud 3 pts

Les compos: