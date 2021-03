Qualif CAN 2022 – Côte d’Ivoire: mauvaise nouvelle pour Gervinho

Convoqué en sélection pour les deux derniers matchs de la Côte d’Ivoire en éliminatoire de la CAN Cameroun 2022, Gervinho ne pourra pas honorer son engagement. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé que l’ailier de Parme, blessé, est retourné dans son club, mercredi.

C’est une bien mauvaise nouvelle pour la Côte d’Ivoire. Alors qu’elle dispute dans quelques jours deux rencontres cruciales contre le Niger (vendredi) et l’Ethiopie (mardi) dans les éliminatoires de la CAN 2022 (ex-2021), la sélection ivoirienne va devoir se passer de son attaquant Gervinho. L’ailier de Parme, qui revient de blessure, n’a pas pu supporter le rythme des entraînements et a dû retourner dans son club comme l’annonce la FIF sur son site officiel.

«Il s’était blessé il y a une dizaine de jours avec son club, et j’avais demandé au joueur et aussi au club de faire l’effort de nous le libérer pour pouvoir en bénéficier sur les deux matchs. Donc il est arrivé en fin de semaine dernière, nous avons enchainé les entraînements et nous nous sommes rendus compte qu’il n’était pas encore prêt», a expliqué le sélectionneur Patrice Beaumelle sur le site officiel de la FIF.

«N’étant pas prêt, c’était mieux qu’il rentre dans son club pour qu’il finisse sa ré-athlétisation et qu’il puisse finir les matchs avec Parme qui a besoin de lui», a ajouté le technicien français. C’est le second joueur ivoirien à être déclaré forfait pour ces phases qualificatives après Sébastien Haller (Ajax Amsterdam), remplacé par Souleymane Coulibaly (Etoile du Sahel),