Qualif CAN 2021: la liste provisoire de l’Egypte avec Mohamed Salah

Pas le temps de lire l'article ?

Le sélectionneur Hossam El-Badry a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux derniers matchs de l’Egypte, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Les Pharaons défieront le Kenya (25 mars) et les Comores (29 mars),

En tête du groupe G à égalité de points avec les Comores, l’Egypte va tenter de composter son ticket pour la phase finale de la CAN 2021 lors des deux dernières journées des éliminatoires. Les Pharaons se déplaceront au Kenya, le 25 mars prochain, avant de recevoir les Comores, quatre jours plus tard.

A lire aussi: « Il a besoin d’une vraie go à ses côtés, en plus de la prière », Creol dit oui à Makosso

Pour ces deux rencontres très importantes pour les Egyptiens, le sélectionneur Hossam El-Badry, comme à son habitude, a dévoilé une première partie de sa liste des joueurs retenus, en commençant par faire appel à six éléments expatriés, qu’il complétera ensuite avec des joueurs locaux.

A lire aussi: CAF: le TAS rend son verdict dans le dossier Ahmad Ahmad

Parmi ces appelés, on retrouve l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. Le buteur des Reds est retenu sur la liste malgré la dernière sortie de son club qui a indiqué qu’il pourrait retenir ses joueurs internationaux en raison de la crise sanitaire et de la quarantaine imposée par les autorités britanniques aux voyageurs venant des pays classés sur leur liste noire. On note aussi la présence de l’attaquant Mostafa Mohamed, qui a récemment quitté l’Afrique et le Zamalek pour Galatasaray avec qui il a réussi des débuts prometteurs (6 buts en 7 matchs).

La liste des joueurs expatriés de l’Egypte :

Mohamed Salah (Liverpool), Ahmed Hegazi (Ittihad Jeddah), Mahmoud Hassan ‘Trezeguet’ (Aston Villa), Mohamed Elneny (Arsenal), Ahmed Hassan ‘Kouka’ (Olympiakos), Mostafa Mohamed (Galatasaray).