Présidentielle au Congo: Denis Sassou Nguesso réélu dès le premier tour

Selon les résultats provisoires annoncés ce mardi 23 mars, le président congolais, Dénis Sassou Nguesso, a remporté la présidentielle dès le premier tour du scrutin avec 88,57% des voix.

C’était sans surprise. Au Congo Brazzaville, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, a été réélu pour un quatrième mandat à la tête du pays. Il passe dès le premier tour du scrutin avec 88,57% des voix exprimées, selon les résultats provisoires annoncés ce mardi par Raymond Zéphirin Mboulou, le ministre de l’Intérieur. Le taux de participation s’élève à 67,55%.

Son principal opposant, Guy-Brice Parfait Kolélas, décédé du covid-19 lors de son évacuation pour la France dans l’après-midi du dimanche 21 mars 2021, est crédité de 7,84% des suffrages exprimés. A sa suite, on retrouve l’ancien ministre des Finances devenu opposant, Mathias Dzon, qui a totalisé 1,90 % des suffrages.

Arrivé en tête dans la totalité des 108 sous-préfectures du pays, à l’exception de celles de Kinkala et de Louingui, dans le Pool, et d’un arrondissement de Brazzaville (Makélékélé), le président sortant, qui dirige le pays d’une main de fer depuis 36 ans, va ainsi briguer un nouveau mandat à la tête de ce pays de l’Afrique centrale, confronté à des défis économiques et sanitaires.