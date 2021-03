Présidentielle au Congo-Brazzaville : 2,5 millions d’électeurs attendus aux urnes

Quelques 2,5 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 21 mars 2021 pour le compte de l’élection présidentielle au Congo Brazzaville.

Coupure d’internet et des réseaux sociaux, transparence électorale remise en doute, telles sont les conditions dans lesquelles, les congolais iront voter ce dimanche, pour élire un nouveau président. Au total, 7 candidats dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, sont en lice pour ce scrutin au quel, 2,5 millions d’électeurs sont appelés à voter après une période de campagne sans incident.

Pour Denis Sassou Nguesso qui cumule 36 ans de pouvoir sans partage, la victoire sera acquise dès le premier tour du scrutin pour sa réélection. « Un coup, K-O », ont annoncé les affiches de campagne du président-candidat, 77 ans. L’ancien officier a déjà été réélu trois fois depuis 2002.

Son principal opposant historique, Guy-Brice Parfait Kolelas, a été testé positif au covid-19 et devrait être évacué à Paris, en France, pour des soins médicaux ce dimanche. « Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien », a-t-il dit dans une vidéo dans laquelle il est apparu sur un lit d’hôpital vendredi.