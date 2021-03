Présidentielle 2021: Nikanor, Richard Flash, Kmal,(...) ces artistes béninois qui soutiennent le duo Talon-Talata

Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021, plusieurs artistes béninois ont déjà affiché publiquement leur soutien au duo Talon-Talata.

Le duo Talon-Talata a lancé sa campagne électorale le vendredi 26 mars 2021 au Palais des congrès de Cotonou. Dans la salle rouge du palais des congrès, où Talon et Talata ont présenté leur programme 2021-2026, se trouvent aux premières loges, des artistes dont Richard Flash, Kmal et Florent Estache Hessou.

Si la présence du slameur et écrivain Florent Hessou a surpris plus d’un, Richard Flash et Kamal Radji ne manquaient aucune occasion pour exprimer leur admiration à Patrice Talon.

La surprise de la journée était Nikanor. Silencieux durant les trois dernières semaines, l’artiste a brisé le silence sur sa page Facebook avec une chanson de soutien à Patrice Talon.

Dans une courte vidéo dont le single pourrait probablement sortir, Nikanor invite le peuple béninois à voter Patrice Talon.

Mais visiblement, c’était un avant-goût puisque ce dimanche 28 mars 2021, toujours avec le même engouement ou la même invite à choisir Patrice Talon le 11 avril 2021, il a livré un show à Godomey Dèkoungbé lors d’un meeting de soutien de l’UDBN pour la réélection du président Patrice Talon.