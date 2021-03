Présidentielle 2021: la CEDEAO dépêche 10 experts électoraux au Bénin

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dépêché mardi, 10 de ses experts électoraux au Bénin pour la mise en place de sa Mission d’Observation Electorale.

En vertu des dispositions de son Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance qui stipule que l’organisation sous-régionale assiste ses Etats membres dans la tenue des élections, elle a déployé 10 experts électoraux sur les quatre-vingt-dix (90) observateurs prévus dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril au Benin. Selon la CEDEAO, ils séjourneront pendant vingt-cinq (25) jours dans le pays et seront déployés sur toute l’étendue du territoire.

Ces 10 observateurs déployés pour le compte de la mission électorale à long terme, sont des spécialistes en sécurité, genre, opérations électorales, droit constitutionnel et communication. Ils ont pour mission de couvrir les phases pré-électorales, électorales et post-électorales du scrutin présidentiel au Bénin.

« Des discussions en vue »

Au cours de leur séjour, les membres de la mission de la CEDEAO rencontreront les acteurs impliqués dans le processus électoral; les membres du Gouvernement, de la Cour Constitutionnelle, de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC); les acteurs des médias, ainsi que ceux de la société civile.

Ils auront également à adresser des rapports réguliers aux autorités de la CEDEAO sur l’état d’avancement du processus électoral et prépareront l’arrivée du Chef de la Mission d’Observation Electorale et des observateurs à court terme. Précisons que cette mission est coordonnée par Francis Gabriel Oké, Chef de la division assistance électorale de la Commission de la CEDEAO et secrétaire permanent du réseau des Commissions électorales d’Afrique de l’Ouest, et est appuyée par le représentant résident de la CEDEAO au Benin, S.E Blaise DIPLO-DJOMAND