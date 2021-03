Présidentielle 2021 au Tchad: la Première Dame au front pour un 6e mandat d’Idriss Deby

La Première Dame tchadienne, Hinda Deby Itno, bat campagne pour la réélection de son époux qui est à la quête d’un 6e mandat. A Massenya, dans la province du Chari Baguirmi, le mercredi 24 mars 2021, elle a sonné la mobilisation nationale autour du président Idriss Deby.

Hinda Deby Itno n’est pas du genre à laisser seul son homme au front. La Première Dame du Tchad, comme à son habitude, prête main forte à la candidature d’Idriss Deby. Peu avant midi, dans la journée du mercredi 24 mars 2021, elle a foulé le sol de Massenya, dans la province du Chari Baguirmi, accompagnée des militants du Mouvement patriotique du salut (MPS) ainsi que ceux des partis alliés.

A sa descente d’hélicoptère, la princesse du Chari Baguirmi a d’abord salué l’assistance avant de livrer un discours positif et serein. Elle a appelé toutes les populations de cette région à réitérer leur soutien au président Idriss Deby pour un 6e mandat à la tête du Tchad; son époux étant, selon elle, l’homme qu’il faut pour le Tchad, de part ses convictions et son engagement orienté dans le sens du développement et la sécurité du pays.

Sereine et rassurante, Hinda Deby s’est dite convaincue pour une victoire éclatante de son époux au soir du dimanche 11 avril 2021. Pour clôturer son séjour, elle a accordé une audience aux responsables des bureaux de soutien au MPS. Dans cette course au fauteuil présidentiel, le chef de l’Etat sortant, Idriss Deby, fait face à 9 candidats, dont 3 de l’opposition qui ont déjà renoncé au processus électoral, pour des raisons d’insécurité et d’intimidation.