Présidentielle 2021 au Bénin: l’UE appelle au respect des règles de droit et des libertés fondamentales

La Délégation de l’Union européenne (UE) au Bénin s’est prononcée sur le processus électoral en cours pour la présidentielle 2021. A quelques heures du démarrage de la campagne électorale, le porte-parole de la Délégation a lancé un appel important aux différents acteurs impliqués.

Pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021, l’Union européenne appelle les acteurs politiques, institutionnels et de la société civile, à privilégier le dialogue, à rejeter toute violence. Ces différents acteurs sont également appelés à respecter « les règles de droit et les libertés fondamentales ».

Dans sa déclaration, le porte-parole de l’Union européenne a réaffirmé l’attachement de l’organisation au droit à un procès équitable pour tous les justiciables. « L’Union européenne partage avec le Bénin les valeurs de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’Homme et de l’Etat de droit et appelle à la tenue d’un scrutin libre, transparent et apaisé », a-t-elle précisé.

Trois duos en compétition…

A l’issue de l’étude de complétude et de recevabilité des déclarations de candidature enregistrées à la Céna, seulement trois duos ont été retenus sur les 20 dossiers. Il s’agit des duos Patrice Talon-Mariam Chabi Talata, Alasanne Soumanou-Paul Hounkpè et Corentin Kohoué-Irénée Agossa.

Cette liste de duos a été rendue définitive par la Cour constitutionnelle après l’examen des différents recours et les résultats des visites médicales. C’est donc ces trois duos qui vont à l’assaut du fauteuil présidentiel le 11 avril prochain.