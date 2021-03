Pour désinformation, Facebook « bloque » le compte du président vénézuélien, Nicolas Maduro

Facebook a «bloqué» pour un mois le compte de Nicolas Maduro. Le réseau social reproche au président vénézuélien d’avoir «violé» sa politique contre la désinformation liée au Covid-19.

Facebook a annoncé samedi avoir «bloqué» pour 30 jours le compte du président vénézuélien, Nicolas Maduro, après les «violatons répétées» par ce dernier, de la politique de l’entreprise américaine concernant la désinformation liée au Covid-19. «En raison de violations répétées de nos réglementations, nous avons bloqué la page pendant 30 jours pendant lesquels elle ne sera qu’en mode lecture», a indiqué un porte-parole à l’AFP.

En janvier, Maduro a décrit le Carvativir, une solution orale dérivée du thym, comme un médicament « miracle » qui neutralise le coronavirus sans effets secondaires, une affirmation qui, selon les médecins, n’est pas étayée par la science. Facebook a retiré la vidéo dans laquelle M. Maduro fait la promotion du médicament parce qu’elle enfreint une politique contre les fausses allégations, « selon lesquelles quelque chose peut garantir la prévention de l’infection par le COVID-19 ou peut garantir la guérison du COVID-19 ».

« Nous suivons les directives de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) qui indique qu’il n’existe actuellement aucun médicament pour guérir le virus », a déclaré le porte-parole à Reuters. « En raison de violations répétées de nos règles, nous gelons également la page pendant 30 jours, durant lesquels elle sera en lecture seule. »

Dans la vidéo, Maduro affirme que le Carvativir, qu’il appelle « gouttes miraculeuses » du médecin vénézuélien du XIXe siècle, Jose Gregorio Hernandez, qui a été béatifié par l’Église catholique romaine, peut être utilisé à titre préventif et thérapeutique contre le coronavirus. Les administrateurs de la page ont été informés de la violation de la politique, a déclaré le porte-parole de Facebook.

M. Maduro utilise fréquemment les médias sociaux, notamment Facebook et Twitter, et a parfois diffusé des discours sur Facebook Live. Vendredi, les chiffres officiels du Venezuela faisaient état de 154 905 cas de coronavirus et de 1 543 décès, mais les critiques de l’opposition affirment que le chiffre réel est probablement plus élevé en raison de tests limités.