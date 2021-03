ONU – WHR 2021: le Bénin dégringole dans le classement des pays les plus heureux du monde

Selon le classement de « World Happiness Report », réalisé sous l’égide de l’ONU, la pandémie a eu des effets contrastés sur le sentiment de bonheur des populations. Le Bénin est passé de la 86è sur 153 pays en 2020 à la 99è place sur 149 pays en 2021.

La Finlande a été désignée « pays le plus heureux du monde » pour la quatrième année d’affilée, dans le classement « World Happiness Report 2021. Dans cette étude publiée depuis 2012, le pays nordique (avec une note de 7,842 sur 10) devance le Danemark, la Suisse, l’Islande et les Pays-Bas, nouveaux venus dans le top 5 de la dernière édition.

Les auteurs de l’étude sponsorisée par les Nations Unies, utilisent des sondages Gallup demandant aux habitants leur propre niveau de bonheur. Ces réponses sont ensuite croisées avec le PIB et des indices de solidarité, de liberté individuelle et de corruption, pour aboutir à une note sur 10.

Le Bénin passe de la 86è à la 99è place

Le World Happiness Report 2021 indique que le Bénin, qui était à la 86ème place en 2020 est venu à la 99ème place en 2021 (- 13 points). Avec une note de 5.045 sur 10, le pays de Patrice Talon a dégringolé de 13 places par rapport à 2020. Un recul qui contraste avec la progression continue adoptée par le pays depuis 2017. Le Bénin qui était à la 155ème place en 2017 est venu à la 143ème place en 2018 (+ 12 points) pour passer à la 102è position en 2019 (+ 41 points) avant d’atterrir en 2020 à la 86è place (+ 16 points).

L’île Maurice (50è position) vient toujours en tête parmi les pays africains en termes de bonheur. Parmi les autres pays africains classés, figurent la Lybie (80ème place avec 5.410/10), le Congo Brazzaville (83ème place avec 5.342/10), la Côte d’Ivoire (85ème place avec 5.306/10), le Cameroun (91ème place avec 5.142/10), le Sénégal (92ème place avec 5.132/10), le Ghana (95ème place avec 5.088/10), le Niger (96ème place avec 5.074/10), la Gambie (98ème place avec 5.051/10). Le classement permet aussi de désigner le « pays le moins heureux de la planète » : il s’agit cette année de l’Afghanistan, qui obtient la note de 2,52, et figure devant le Zimbabwe, le Rwanda, le Botswana et le Lesotho. Avec une note de 4.107 sur 10, le Togo se retrouve à la 136ème place.

Le coronavirus pris en compte dans les données

Avec la pandémie qui frappe le monde depuis un peu plus d’un an, World Hapiness Report a dû prendre en compte le coronavirus. Un enjeu unique pour essayer de comprendre l’effet pandémique. Dans son rapport, la mesure du bonheur explique «s’être concentré sur les effets du Covid-19 et sur la façon dont les gens du monde entier s’en sont tirés». Et le facteur le plus favorable au bonheur qui est ressorti était la confiance des gens les uns envers les autres et en celle de leurs gouvernements.

En comparant les données de 2020 à celles des années passées (à des fins d’identification de l’impact qu’a eu la pandémie), les auteurs de l’étude ont relevé une « fréquence d’émotions négatives significativement supérieure » dans un bon tiers des pays. Toutefois, 22 pays ont vu leur indicateur de bonheur évolué positivement, et, « de façon surprenante, il n’y a pas eu, en moyenne, de déclin du bien-être dans l’évaluation que font les gens de leur propre vie », s’étonne John Helliwell, l’un des coauteurs cités dans l’étude. « Une explication possible est que les gens voient le Covid-19 comme une menace commune et extérieure, qui nuit à tout le monde, et qui a entraîné un plus grand sens de la solidarité et de l’empathie », juge l’expert.