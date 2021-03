Obsèques d’Hamed Bakayoko: le calme avant la tempête au sein de la Franc-maçonnerie

Depuis la mort d’Hamed Bakayoko, Président de la Grande Loge de Côte d’Ivoire depuis 2015, les tractations vont bon train pour trouver un successeur au défunt. Mais, selon nos informations, cette bataille entre les « frères de lumière » de la Grande Loge de Côte d’Ivoire (GLCI) s’annonce rude.

Le décès d’Hamed Bakayoko a créé un grand vide dans la Grande Loge de Côte d’Ivoire. Président de cette Grande Loge depuis 2015, Hamed Bakayoko, entré tardivement dans la Franc-maçonnerie, s’y était énormément investi.

Selon nos informations, les « frères de lumière » de la loge se sont réunis en urgence le 11 mars à Abidjan, au lendemain du décès de leur Grand maître, le Premier ministre Hamed Bakayoko. C’est ainsi qu’ils ont décidé de suspendre toutes leurs activités et la tenue des loges pour une période d’un mois. Un deuil maçonnique de trois mois a été décrété.

Le calme avant la tempête

Après le deuil maçonnique de trois mois, donc d’inactivité au sein de la GLCI, la succession à la tête de la loge sera ouvertement évoquée. Ainsi, un processus électoral s’ouvrira pour désigner le successeur de leur Grand maître, le Premier ministre Hamed Bakayoko.

Si par pudeur, cette question de succession n’a pas été ouvertement évoquée par les « frères de lumière » de la Grande Loge de Côte d’Ivoire (GLCI), l’enjeu est de taille pour ce poste stratégique. Selon Africa Intelligence, le choix semble de plus en plus se porter sur Alain Richard Donwahi, ministre ivoirien des Eaux et forêts. À en croire le confrère, le fils de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Charles Boza Donwahi, est « membre de la loge depuis plus d’une décennie », pour finalement acquérir le grade de « grand maître des maçons des marques et de la province du centre ».

Alain Richard Donwahi est membre du gouvernement ivoirien et membre fondateur du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti du chef d’État ivoirien, Alassane Ouattara. Lors de l’éclatement de la mutinerie des anciens rebelles intégrés à l’armée ivoirienne à Bouaké, en janvier et mai 2017, Donwahi était le ministre de la Défense. Mais à la suite d’un réaménagement technique du gouvernement, le Président ivoirien a nommé Hamed Bakayoko à la Défense en remplacement de Donwahi, à qui a été confié le ministère des Eaux et forêts.

Il faut rappeler que la grande loge de Côte d’Ivoire (GLCI) a été fondée par Clotaire Magloire Coffie, décédé en janvier 2017, dans un accident de voiture. Son 4×4 a crevé, avant de faire plusieurs tonneaux. C’est ainsi qu’Hamed Bakayoko est venu le succéder.