Obsèques d’Hamed Bakayoko: Fally Ipupa, Dadju, Sidiki Diabaté, Maître Gims, attendus à Abidjan

Dans le but de rendre un géant et émouvant hommage au Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021, un grand concert sera organisé le mercredi 17 mars 2021 au Stade olympique d’Ebimpé. L’information a été rendue publique par l’un des membres du comité d’organisation des obsèques du regretté Premier Ministre, ce lundi 15 mars 2021.

Pour rendre un dernier hommage au défunt Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, Hamed Bakayoko, encore appelé le « Golden boy », un grand concert se tiendra dans la soirée de ce mercredi 17 mars 2021, au Stade Olympique d’Ebimpé.

Le ministre Mamadou Traoré, membre du comité d’organisation des obsèques de l’illustre disparu, a livré l’information au cours d’une conférence de presse ce lundi 15 mars 2021 à Abidjan.

A lire aussi:Bénin: la célèbre actrice ivoirienne, Akissi Delta pose ses valises à Cotonou (photo)

A en croire Linfodrome, plusieurs célébrités de la musique ivoirienne, africaine et européenne, telles que Koffi Olomidé, Dadju, Maître Gims, Vegedream, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, et une soixante d’artistes ivoiriens connus, dont Alpha Blondy, Magic System, Serge Beynaud, Bilé Didier, Espoir 2000, et Eric Patron, est donc attendue à cet événement.

Selon Angelo Cabila, aussi membre du comité d’organisation, la liste est toujours ouverte à tous ces artistes qui désirent faire partie de la cohorte pour ce dernier hommage au mécène de la musique.

Pour rappel, le Premier Ministre Hamed Bakayoko est décédé le mercredi 10 mars 2021, des suites d’un cancer en Allemagne.