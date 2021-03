Nouveau record de Cristiano Ronaldo: Pelé félicite la star portugaise

La légende brésilienne, Pelé, a félicité Cristiano Ronaldo pour avoir battu son record du nombre de buts marqués en carrière professionnelle. Le Portugais a atteint les 770 réalisations avec son hat-trick face à Cagliari, dimanche.

Critiqué et conspué par la presse italienne après l’élimination des Bianconeri en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a fait traire ses détracteurs en signant un hat-trick contre Cagliari (3-1) dimanche soir. En effet, face aux Casteddu en 27è journée de Série A, la star portugaise a marqué les trois buts des Turinois, permettant ainsi à la Veille Dame de remporter les trois points de la victoire.

Après son ‘hat trick’, Pelé a tenu à féliciter Cristiano, car, selon les données du Brésilien, il a dépassé son record de but. Le quintuple Ballon d’or a, en fait, atteint les 770 réalisations en carrière professionnelle avec son triplé d’hier soir. Il dépasse ainsi les 767 de l’attaquant brésilien. « Quel beau voyage tu fais ! Je vous admire beaucoup et ce n’est un secret pour personne. Félicitations d’avoir battu mon record de buts en matchs officiels. Je vous laisse cette photo en votre honneur, avec beaucoup d’affection, comme le symbole d’une amitié qui dure depuis de nombreuses années« , a écrit Pelé à propos de Cristiano.

@Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos. pic.twitter.com/PhjXIDP3P1 — Pelé (@Pele) March 14, 2021

Cristiano Ronaldo a, de son côté, rendu également hommage sur les réseaux sociaux à l’idole de Santos. « Ces dernières semaines, beaucoup d’articles et de statistiques m’ont désigné comme le meilleur buteur du monde de l’histoire du football, atteignant les 757 buts en matches officiels de Pelé. […] Mon admiration éternelle et inconditionnelle pour Monsieur Edson Arantes do Nascimento, tout comme le respect que j’ai pour le football du milieu du XXe siècle, m’ont amené à prendre en compte son score de 767, en comptant ses 9 buts pour l’Équipe d’État de São Paulo, ainsi que son seul but pour l’équipe militaire brésilienne, en tant que buts officiels », a confié le buteur de la Juve.

L’international Portugais a tenu à rappeler que Pelé a marqué toute une génération de joueurs : « Il n’y a aucun joueur au monde qui n’a pas été élevé en écoutant des histoires sur ses jeux, ses objectifs et ses réalisations, et je ne fais pas exception. Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté alors que je reconnais le but qui m’a mis en tête de la liste des buts du monde, surmonter le record de Pelé, quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver en grandissant comme un enfant de Madeira ».