« Nous appelons au rétablissement de la démocratie au Bénin avant toute élection », un appel soutenu par des députés français

Un ensemble d’élus et observateurs de la situation politique au Bénin demandent à la communauté internationale de « mettre les autorités béninoises devant leurs responsabilités » afin qu’elles rétablissent la démocratie avant toute élection.

Selon une publication de Mediapart, des béninois et d’autres personnalités attentives à l’évolution de la situation politique au Bénin ont lancé une pétition à l’endroit de la communauté internationale afin qu’elle place les autorités béninoises devant leur responsabilité.

Demande d’annulation du processus électoral en cours:

Après avoir passé en revue les conditions d’organisation des législatives de 2019 et les élections communales de 2020, les signataires de cette pétitions demandent l’annulation du processus électoral en cours parce qu’il serait exclusif.

« Dans ces conditions, accepter que le premier tour de la présidentielle se tienne le 11 avril, c’est valider la dictature en cours au Bénin. Cette Constitution aura bientôt trente un (31) ans et fermer les yeux sur les atrocités de ce régime, c’est donner le feu vert à Monsieur Patrice Talon pour qu’il reste au pouvoir le nombre d’années qu’il voudra, violations des droits humains encore plus graves« Lit-on dans la publication de Mediapart

Pour empêcher la tenue de cette élection ou les forces de l’opposition au régime de la rupture sont exclues, un appel solennel est adressé à la communauté internationale.

La communauté internationale interpellée

« Nous exprimons notre vive préoccupation après ces graves atteintes portées aux droits de l’opposition, de la démocratie, de l’Etat de droit et aux droits humains au Bénin. Nous appelons la communauté internationale à la plus grande vigilance et à bien mesurer les conséquences de la dégradation de la situation dans une région déjà menacée sérieusement par des attaques terroristes et conflits divers. » lit-on dans la pétition publiée par Médiapart

C’est la responsabilité de la communauté internationale d’agir dans le bon sens pour mettre les autorités béninoises devant leurs responsabilités. La communauté internationale ne doit pas fermer les yeux sur la situation du Bénin. Elle doit se lever pour dénoncer ouvertement les crimes et violations graves des droits humains au Bénin, indiquent les auteurs de la pétition.

Pour eux, le Bénin est dans un virage autoritaire dangereux. « Les Béninoises et Béninois, de l’intérieur et de la diaspora, tous les amis du Bénin et les démocrates partout dans le monde n’accepteront jamais une troisième mascarade électorale sous le régime actuel.

« L’opposition avait été déjà empêchée par le pouvoir de participer aux élections législatives du 28 avril 2019 et municipales et communales du 20 mai 2020, par des mesures d’exclusion administratives et financières. C’est pourquoi, nous soutenons le combat du peuple béninois et exigeons l’annulation du processus en cours« . demandent les signataires de la pétition.

Les signataires de la pétition