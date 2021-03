Non-respect des décisions de la CADHP: Théodore Holo indexe la passivité du peuple béninois

Invité le jeudi 25 Mars 2021 par le centre de Recherche et de Formation « Le Chant d’Oiseau », pour animer une conférence publique sur le thème « La question des Droits de l’homme dans la Constitution du 11 décembre 1990 et leur application », le professeur Théodore Holo a donné son avis sur une question posée par l’ancien président de l’ANLC, Jean-Baptiste Elias, sur le non-respect des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).

En réponse à Jean-Baptiste Elias, l’ancien président de la Cour Constitutionnelle du Bénin s’est demandé ce que les citoyens béninois ont fait, pour faire appliquer les dernières décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

«Qu’avez-vous fait pour obtenir qu’on ne balaie pas d’un revers de main, les décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples », a demandé Théodore Holo.

Pour lui, il revient à chaque peuple de se comporter en citoyen, en réclamant et en défendant ses droits.

L’ancien président de la cour constitutionnelle a rappelé que le président de la République, Patrice Talon, a lui-même dit en 2016 qu’un Etat qui ne respecte pas les décisions de justice est un Etat voyou.

Il explique que la même situation s’est produite en Côte d’Ivoire, par rapport à la composition de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Mais, la Côte d’Ivoire est revenue sur sa décision.

Partant du principe que toute liberté est d’abord acquise, le professeur titulaire de Droit public et de Science politique estime qu’il fallait une pression populaire pour contraindre les dirigeants à faire respecter les décisions de justice.