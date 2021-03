Nigéria: tentative d’enlèvement de 307 élèves déjouée par l’armée à Kaduna

Des forces armées nigérianes ont déjoué ce dimanche, une tentative d’enlèvement de plusieurs centaines d’élèves de l’école secondaire des sciences du gouvernement, Ikara, dans la zone du gouvernement local de Kara à Kaduna.

«Entre les heures tardives de samedi soir et les premières heures de la journée, des bandits présumés ont pris d’assaut l’école secondaire des sciences du gouvernement d’Ikara, dans la région du gouvernement local d’Ikara, dans le but de kidnapper des étudiants. Heureusement, les étudiants ont utilisé le système d’alerte de sécurité en place et ont ainsi pu alerter les forces de sécurité dans la région », a expliqué le commissaire à la sécurité intérieure et aux affaires intérieures, M. Samuel Aruwan.

«Les forces de sécurité comprenant les troupes de l’armée nigériane, la police et certains volontaires de la sécurité se sont rapidement rendus à l’école et ont engagé les bandits, les forçant à fuir », a-t-il indiqué ajoutant que « 307 étudiants ont été sauvés indemnes par les troupes qui ont déjoué la tentative d’enlèvement ».

Fin février, des dizaines d’hommes armés ont envahi les dortoirs d’une école pour jeunes filles dans le nord-ouest du Nigeria, et ont enlevé un grand nombre d’entres elles. « Plus de 300 filles sont toujours portées disparues« , avait déclaré un professeur à l’école de Jangebe, dans l’Etat de Zamfara. Des jours plus tard, les écolières ont été libérées.