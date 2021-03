Nigéria: Muhammadu Buhari immortalise Mahamadou Issoufou à Abuja

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a immortalisé mardi, son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, à Abuja, en donnant son nom à une voie express de cette grande ville du Nigéria.

Le Président nigérian, Muhammadu Buhari, a reçu en audience ce mardi, le président Mahamadou Issoufou à la maison d’État. Au cours de cette rencontre, le président Buhari a reçu le plus grand prix national de la République du Niger, Grand Croix Des Ordre National Du Niger, par le président Issoufou.

A lire aussi: Muhammadu Buhari à Mahamadou Issoufou: “Il y a un esprit de bon voisinage entre nous”

Le chef de l’Etat du Nigéria s’est félicité du dirigeant sortant pour le maintien des principes de la démocratie, l’amélioration de l’économie de son pays et la consolidation des bonnes relations qui existaient entre les deux pays. Il a également fait un geste symbolique à l’endroit de Mahamadou Issoufou qu’il a immortalisé dans la grande ville d’Abuja.

« Mon frère et ami Buhari m’a fait l’honneur d’appeler une voie express d’Abuja « voie express Mahamadou Issoufou », a tweeté Mahamadou Issoufou. « Cela témoigne, au-delà de nos relations personnelles, des excellentes relations qui existent entre Nigeria et Niger. Sa sollicitude me touche. Je le remercie beaucoup », a ajouté le président du Niger.

Par ailleurs, le Président Buhari a exhorté le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, à s’appuyer sur les réalisations de son prédécesseur.